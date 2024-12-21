Спецбоеприпасы выдерживают экстремально высокие температуры и летят дальше чем обычные версии ФАБ с УМПК.

Звено оперативно-тактических многофункциональных бомбардировщиков Су-34НВО, прошедших модернизацию для использования новых типов вооружений, выполнило атаку по украинским подразделениям, находившимся в курском приграничье при помощи спецверсии планирующих бомб. Для удара по наземным целям были применены фугасно-осколочные ФАБ-500Т, задействованные в тесной связке модулями планирования и коррекции.

От обычных боеприпасов авиационной линейки ФАБ данные бомбы отличаются улучшенной аэродинамической конфигурацией, позволяющей пролететь дальше, чем обычные бомбы. В своем первоначальном назначении ФАБ-500Т предназначались для вооружения МиГ-25РБ, чьи высотно-скоростные характеристики не позволяли применять классические ФАБы, так как последние не могли выдержать экстремальный температурный режим при скорости полёта самолёта до 3000 км\ч.

А после появления УМПК, которые прошли серьёзную модернизацию, ими и оснастили термостойкие «пятисотки».

Подчеркнем, что помимо обычных ФАБов и их разновидностей, ставших базовым управляемым вооружением бомбового типа, ВКС РФ стали вооружаться и новейшими УМПБ, способными пролетать куда большие расстояния: все благодаря ракетным ускорителям с интегрированными топливными баками.