Когда-нибудь про жизнь Донни выйдет фильм и выиграет Оскар сразу во всех номинациях.

Победивший Камалу Харрис условным разгромом в ходе президентских выборов 5 ноября, Дональд Трамп назван «человеком года». В этом уверены журналисты британской прессы в лице Financial Times. Соответствующая публикация появилась на портале издания.

Как объяснили свой выбор редакторы зарубежной прессы, такого «титула» Трамп удостоился из-за настоящей голливудской истории своего возвращения к власти: череда неудавшихся покушений, уголовные обвинения и соответствующий настрой даже среди партийных сторонников Республиканской партии США не смогли остановить американца. И вопреки всем этим событиям Трамп одержал победу и достиг дверей Белого дома.









Так же британцы отметили, что данный титул для 78-летнего политика не первый. «Человеком года» амбициозный бизнесмен становился в 2016 году, когда Трамп первый раз стал главой Североамериканского государства.

Наградил почетным званием «Человек года» в 2024 году и редакционный совет Time. Как и точно такого же признания Трамп был удостоен от журнала в 2016 году.