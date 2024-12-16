Мошенническая схема в первую очередь ориентирована на предпринимателей.

Киберпреступники внедрили новый способ кражи аккаунтов добропорядочных пользователей приложения по обмену мгновенными сообщениями Telegram. О такой схеме поделились знаниями сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий российской полиции.

По словам специалистов отечественного МВД, новая схема мошенников является не совсем новой: для её использования задействуется старый фишинговый шаблон, благодаря которому потенциальной жертве предлагают оформить подписку на якобы верифицированный сайт Wildberries и ТГ-канал известного российского маркетплейса для бизнесменов, но домен совсем иной чем у оригинала – WILDBERRIESWORLD.XYZ. Хотя в реальности подписка на настоящий такой ресурс не требует проверки учетных данных.









Но киберпреступники уповают на свою удачу в попытке найти поставщиков, которые поверят, что для доступа на вышеперечисленные сетевые ресурсы потребуется номер телефона. И если актуальный номер будет вбит в мошенническую форму, то доступ к аккаунту переходит уже в руки бандитов.

Поэтому российская полиция советует быть крайне внимательными и не оставлять свой телефонный номер мошенникам.

Как защититься

1. Не переходите по подозрительным ссылкам.

2. Проверяйте URL сайтов — мошенники часто используют похожие, но ложные домены.

3. Никогда не отправляйте коды подтверждений, пароли и данные карты.

4. Используйте настройки конфиденциальности в самом Telegram:

- Закройте доступ к вашему номеру телефона.

- Включите двухфакторную аутентификацию.