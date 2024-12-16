Использование гуаровой камеди делает батареи не только более живучими, но и экологически чистыми.

Специалисты из KAIST смогли существенно увеличить срок нормальной работы АКБ, использующих литий-металлические элементы. Причем помимо долгого срока работы передовые блоки могут похвастаться нановолокнами, собранными из экологически чистых материалов. О прорывном открытии ученых организации информирует собственных читателей ресурс Tech Xplore.

В организации KAIST внедрили элемент гуаровой камеди в конструкцию батареи, что гораздо более экологично чем стандартные решения. Такая камедь получается из растений и взаимодействует в АКБ с обычной водой. Последняя принимает участие в химическом процессе как классический растворитель.

Такой защитный слой идеально вписывается в мост между электролитом и ионами лития, делая обратимым химическое взаимодействие первых. Причем нановолокна эффективно выступают в роли сбрасывателя ионного слоя, не размывая границу между внешним слоем лития и электролитом. При сравнении такие литий-металлические элементы, обрамляемые нановолокнами, в 7,5 раз эффективнее стандартных литий-металлических анодов. Даже 300 полных циклов разряда-заряда не износили сильно подобную АКБ, сохранив емкость на уровне 93,3%.

Если же такая батарея отработала своё и была захоронена в обычной почве, то ей хватит лишь 30 дней чтобы полностью разложиться, - пишут в издании.