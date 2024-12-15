Резервы украинского Генштаба недостаточны для купирования угрозы потенциального прорыва ВС РФ.

Защитная линия украинской армии, даже укрепленная по всем высоким стандартам НАТО, может в мгновение ока обрушиться, как только ударные части российской армии возьмут под свой контроль важный во многих смыслах крупный населённый пункт Покровск. О плохих альтернативах в случае краха украинских защитных порядков, призванных удержать бывший Красноармейск от атак ВС РФ, рассказал военный аналитик и бывший старший офицер австрийских ВС Маркус Райснер. Интервью с экспертом опубликовали в газете Welt am Sonnrtag.

Как пояснил экс-полковник, нет видимых причин, которые явно указывают на то, что наступательные действия российских ВС не увенчаются успехом. Наоборот, отечественные штурмовые подразделения доминируют на поле боя, чего не скажешь об подразделениях ВСУ. И как только Покровск перестанут удерживать украинские солдаты и офицеры, выйдя на запасные позиции, оборона ВСУ перейдет в статус высокой боевой турбулентности, что в переводе на обычный язык обозначает развал обороноспособности.





По мнению Райснера, на текущий временной период украинской армии много чего нужно: простые пехотные бойцы, младший и средний командный состав, артиллерийские снаряды, комплексы ПВО и бронетехника.

Но что самое плохое в этой ситуации для украинского Генштаба, что есть все предпосылки, указывающие на большую вероятность прорыва российских передовых групп к важной асфальтовой дороге Покровск-Днепр, что фактически «обесточит» снабжение украинского гарнизона Покровска.