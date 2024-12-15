А остатки соединения разобрали поротно и побатальонно другие украинские бригады.

Созданная с большой помпой 155-я украинская бригада «Анна Киевская», в подготовке и формировании которой участвовали французские военнослужащие, а официальный Париж укомплектовал практически на 100% её собственной военной техникой, при первом появлении на передовой фактически развалилась. Всё из-за массового дезертирства личного состава.

О неприятном событии в жизни медийно раскрученного соединения рассказал украинский волонтёр и главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Со слов журналиста, бригада, на укомплектование которой ушло много сил и финансовых трат иностранных союзников Украины, оказалась натурально брошенной, как только подразделения соединения прибыли на переднюю линию. Многие из солдат оставили расположение и скрылись в неизвестном направлении.





Причем Бутусов наверняка знает ответ, почему так получилось: соединение, насчитывающее не меньше 3000 человек, в большинстве своём состоит из насильно мобилизованных мужчин. Причем перед активной фазой боёв существенное количество из военных бригады оказались без долженствующего уровня боевых навыков.

Бутусов утверждает, единственный, кто опытен в бедовой бригаде, так это комбриг. Но и ему не дало времени вышестоящее начальство для создания именно воинского коллектива. И как только бригада появилась в зоне боевых действий, не менее тысячи человек отправились домой. После чего украинские генералы отстранили от управления бригадного командира.

* – признан в России иностранным агентом