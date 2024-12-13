Тем временем В Киеве и на западе Украины начались экстренные отключения света. А по данным украинских мониторинговых каналов, в Ивано-Франковской области зафиксирована самая масштабная ракетная атака с начала СВО.

Украинскую столицу сегодняшним утром затронули экстренные отключения света на фоне масштабных детонаций головных частей российских ракет и дронов. О непростом утре для украинских зенитных расчётов информирует собственных читателей сетевой ресурс «Страна.ua». Как выяснили украинские журналисты, отключения будут продлены до окончания светового дня и затронут весь Киев.

Есть прилёты и в Одессе, где полностью перестал функционировать уличный электротранспорт и стало неработоспособным водоснабжение.

Зафиксированы проблемы и во Львовском областном регионе, где уже по сообщениям местных властей, не удалось сбить воздушные средства нападения, затронувшие местные энергетические объекты.

Подверглась массированному удару и важнейшая, как распределительный узел, Бурштынская ТЭС. На территории тепловой станции раздалось не менее 10 масштабных детонаций. Точные последствия такого кучного прилёта к настоящему часу неизвестны.









Есть негативные последствия от сегодняшнего массированного удара по объектам украинской энергетической инфраструктуры и на Тернопольщине, где как минимум половина местных потребителей фиксируют отключение электричества.

Украинские масс-медиа подчеркнули, что сегодняшняя ракетная атака в основном затронула энергетические объекты Западной Украины.

Тем временем национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о вводе дополнительных очагов отключения электричества, дополнительно добавив три очереди отключений. В переводе на обывательский язык это значит, что электричество в розетке может пропасть на срок до 12 часов.









После проведения масштабной атаки российской стороной слово взял украинский президент Владимир Зеленский, заявивший, что при помощи наземных расчётов ЗРК и воздушных патрулей F-16 в совместной деятельности была перехвачена 81 ракета из 93.