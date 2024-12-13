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Madarator
Зеленский заявил, что в ходе сегодняшней атаки ВС РФ на Украину 81 ракету из 93 удалось сбить
Тем временем В Киеве и на западе Украины начались экстренные отключения света. А по данным украинских мониторинговых каналов, в Ивано-Франковской области зафиксирована самая масштабная ракетная атака с начала СВО.

   Украинскую столицу сегодняшним утром затронули экстренные отключения света на фоне масштабных детонаций головных частей российских ракет и дронов. О непростом утре для украинских зенитных расчётов информирует собственных читателей сетевой ресурс «Страна.ua». Как выяснили украинские журналисты, отключения будут продлены до окончания светового дня и затронут весь Киев.

   Есть прилёты и в Одессе, где полностью перестал функционировать уличный электротранспорт и стало неработоспособным водоснабжение.

   Зафиксированы проблемы и во Львовском областном регионе, где уже по сообщениям местных властей, не удалось сбить воздушные средства нападения, затронувшие местные энергетические объекты.

   Подверглась массированному удару и важнейшая, как распределительный узел, Бурштынская ТЭС. На территории тепловой станции раздалось не менее 10 масштабных детонаций. Точные последствия такого кучного прилёта к настоящему часу неизвестны.



   Есть негативные последствия от сегодняшнего массированного удара по объектам украинской энергетической инфраструктуры и на Тернопольщине, где как минимум половина местных потребителей фиксируют отключение электричества.

   Украинские масс-медиа подчеркнули, что сегодняшняя ракетная атака в основном затронула энергетические объекты Западной Украины.

   Тем временем национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о вводе дополнительных очагов отключения электричества, дополнительно добавив три очереди отключений. В переводе на обывательский язык это значит, что электричество в розетке может пропасть на срок до 12 часов.



   После проведения масштабной атаки российской стороной слово взял украинский президент Владимир Зеленский, заявивший, что при помощи наземных расчётов ЗРК и воздушных патрулей F-16 в совместной деятельности была перехвачена 81 ракета из 93.

#владимир зеленский #ракетные удары #массированный ракетный удар по украине #ракетные атаки на украинскую критическую инфраструктуру #ивано-франковск #массированная ракетная атака #бурштынская тэс #укрэнерго
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Более 10 взрывов произошло в украинском Бурштыне, где расположена важнейшая украинская ТЭС
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Nvidia&Intel Hater
16:39
да .вот ты то и проваливай.видео есть и фейки есть.все мы знаем что вы спецы по фейкам -берем для таа другой уровень длсс и вуаля.какой позор огрызок 3050 идет в игре с лучами так же как 6600 в тех же...
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
16:37
Мне пофиг что там у кого вылетает, видео есть, а так же поэтапное повышение фпс с каждым пресетом ДЛСС, проваливай
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Станислав Белоусов
16:37
Когда щенков он резал на камеру, это тоже пранк был?
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Nvidia&Intel Hater
16:36
ага ага и отзывы как вылетают потом .иди лесом чушка.твои пару минут ничего не значат я так же выставить могу на высокие текстуры и никаких там нет 10 фпс .ток вот долго ли то протянет.пшел вон
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
16:35
Видео с предтоповыми ультра настройками есть, катись
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Застенчивая Катя
16:35
Это когда украина была нормальной цивилизованной страной, это когда вы памятник Пушкину сносили, и про житие Бандеры комиксы для детей выпускаете? Интересно, расскажут про то, как он котов душил, чтоб...
Зеленский заявил, что в ходе сегодняшней атаки ВС РФ на Украину 81 ракету из 93 удалось сбить
Nvidia&Intel Hater
16:35
Валит уже фейкометчик.все видели отзывы как 4060 вылетает с высокими текстурами.так что иди вон клоун.и никакое место я не ловил.и где в джунглях 10 фпс а ??? мерзкая мразь зеленожопая.таких надо изол...
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
16:35
Катись короче обоссанный
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Vito Vago
16:34
Завидуешь "подсосу"? Работа сделала из обезьяны человека; бери на заметку.
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Backardi
16:33
Что придумывать, у меня в кадре есть НПС, у тебя нет, а так в идентичных сценах у меня даже выше фпс на пару
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