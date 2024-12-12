Надежды Трампа оставить без главной доходной части российский бюджет уже ещё до его избрания пошли не по плану.

Москва и Дели удивили мировых поставщиков ресурсов, заявив о подписании крупнейшего коммерческого контракта. Как информирует собственных читателей Reuters, Россия и Индия сделали возможным подписание рекордного соглашения о поставках нефти на последующие 10 лет. Американские журналисты в качестве подтверждения своих слов приводят беседу с информированными источниками.

Согласно новому договору, государственная компания «Роснефть» следуя буквам заключенного соглашения, обязалась передавать Reliance – нефтеперерабатывающей организации, принадлежащей частным лицам, до полумиллиона баррелей сырой нефти в сутки.

Из-за определенных действий Вашингтона и его европейских союзников, так называемый "теневой флот" российского государства стал одним из самых больших в мире, позволяя Москве без видимых затруднений продавать отечественную нефть не только дружественным Пекину и Дели, но и напрямую европейцам, чему есть масса документально зафиксированных фактов, напоминание о которых так не любят выслушивать высокопоставленные европейские функционеры: как действующие, так и недавно оставшиеся без власти.

Как заявлено в публикации, Москва получив соответствующий действующий контракт, будет в праве рассчитывать на пополнение государственного бюджета суммой в 13 млрд. долларов за один календарный год заключенного соглашения. Причем эта сумма будет ежегодно пересматриваться.

Отметим, что индийское государство заняло нишу крупнейшего покупателя отечественной сырой нефти ровно после того, как началась российская спецоперация на Украине, а руководство Европейского Союза в надежде положить Москву на обе лопатки сильными экономическими санкциями, ввело соответствующие методы экономического принуждения. И как мы видим, задуманное ничего не изменило, сделав так, что Кремль просто нашёл кому продавать собственную нефть ещё.