В 2023 году среди украинских генералов никто не смог поверить, что готовясь пойти в контрнаступление, нужно быть готовым и к обратному накату.

Российские военные не снижают темпы своего продвижения и уже готовятся к боевым действиям в соседнем с Донецкой областью украинском регионе. О том, что передовым отечественным подразделениям осталось пройти буквально от 10 до 20 километров до желанного оперативного простора, который представляет собой широкий коридор в близ расположенную Днепропетровскую область, рассказала редакция канала «Военное дело».

Журналисты в комментарии особенно подчеркнули, что украинские военные и местные гражданские власти не успели вовремя возвести новые фортифицированные узлы обороны и построить инженерные защитные пути. Так первая линия обороны в регионе начала строиться в минувшем октябре, вторая линия ещё возводится. Причем делается военное строительство с нарушением всех мыслимых и немыслимых строгих стандартов. А третья линия обороны и вовсе не была построена.

О том, что украинское военное командование, как и высшие чиновники в Киеве осенью занимались всем чем только угодно, только не защитой собственной территории, расположенной в Днепропетровской области, сообщает влиятельное британское издание Financial Times. Зарубежные репортёры, побывавшие на местах, смогли узнать, что к ноябрю вместо бетонированных центральных узлов обороны гражданские подрядчики ВСУ построили противотанковый ров, но и он оказался полузаброшен.

Не внушает оптимизма украинским высшим лицам и сегодняшняя ситуация в Сумской области, где передовые отряды российских военных, действующих в Курской области, начали обходить украинские группы по флангу, прорвавшись в украинскую Александрию.