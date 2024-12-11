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WP: Сирийские повстанцы получали военную поддержку от Украины и использовали оперативников ГУР
Зеленский зря радуется "победе": все освобождённые от военной вахты российские военные направятся в зону СВО.

   Сирийские повстанцы, которые пришли к власти в декабре, получали военную поддержку от украинского государства. Об уровне такой поддержки, которую корреспонденты американского The Washington называют слабой, рассказывается в свежей публикации зарубежного масс-медиа.

   Штатный сотрудник издания Дэвид Игнатус сообщил, что Украина помогла сирийской оппозиции, научив их пользоваться беспилотными аппаратами, как и передав в их собственное распоряжение первые. Так же на территорию Сирии были отправлены инструкторы по БЛА.

   Как минимум 20 оперативников с большим опытом в аэроразведке и ударных миссиях отправились в Сирию от украинских разведчиков. Передано было местным повстанцам и 150 различных fpv-коптеров, отправленных прямиком в центральную базу повстанцев в Идлибе. Данное событие случилось около 5 недель назад, утверждает обозреватель.

   Так же особо подчеркивается, что поддержка украинских военных специалистов была скромной и Башар Асад проиграл не только поэтому. В этом уверены опрошенные американскими репортёрами западные эксперты, специализация которых военная тактика и современные вооружённые конфликты.

   В курсе такой помощи со стороны украинского государства была и вашингтонская администрация, хотя на официальном уровне США отрицают это.

   Первые данные о том, что в Идлибе находятся именно действующие сотрудники украинского ГУР, писала российская пресса, предоставившая в качестве источника такой информации отечественных военных, находящихся рядом с крупным населённым пунктом, контролируемым сирийской оппозицией.  

#россия #бои #инопресса #вс рф #инопресса об украине #сирия #гур #гур в сирии #украинские операторы дронов
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