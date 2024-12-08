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Madarator
Украинский военный паблик Deep State: Ситуация вокруг Великой Новоселки становится всё хуже
Ресурсный голод, в том числе снарядный, привел к тому, что ситуация превратилась в тяжелую.

   Ресурсный голод, в том числе снарядный, привел к тому, что ситуация превратилась в тяжелую: если говорить про украинских военных, пытающихся не допустить окружения крупного населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой области. О том, что в районе украинской обороны Великой Новосёлки простых решений для гарнизона ВСУ давно уже нет, сообщают OSINT-аналитики украинского портала по картам СВО – Deep State.

   Так трудная борьба за контроль над поселением Благодатное закончилась в пользу российских штурмовиков. Такой маневр позволил сделать ровным восточный фланг, проходящий от Великой Новоселки до Раздольного.


   Причем не делает жизнь украинских военных легче и установка контроля над н.п. Новый Комар. Последний в качестве узла украинской обороны продолжают штурмовать бойцы РФ, ставя в постоянном режиме под угрозу захват последней асфальтовой дороги, благодаря которой происходит снабжение украинского гарнизона Великой Новосёлки.



   Третий кризисный район, где украинские оборонительные позиции могут внезапно надорваться, находится у фортификационных линий, созданных рядом с Макаровкой.

   Есть трудности у ВСУ и в самой Великой Новосёлке: так, объективный контроль украинских военных фиксирует увеличение числа российских позиций вокруг города. Расчёт не только численное количество штурмовых отрядов россиян, но и укрепляются сектора пребывания военных ВС РФ. Предположительно город будет браться в осаду.

#сво #бои #наступление #сводки с передовой #deep state #великая новосёлка #сражения
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