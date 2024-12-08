Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Боец ВСУ: ВС России начали массированно бить по ключевой трассе, снабжающей Покровск
До окраин важнейшего в оперативном плане города осталось буквально несколько километров.

   Не имея свободных резервов для исправления сложной оперативной обстановки в районе Покровска, украинский Генштаб получил закономерное ухудшение ситуации в важном по нескольким причинам населённому пункту. И теперь российские артиллеристы активно атакуют дорогу к Покровску. Об ухудшающихся диспозициях украинской армии, стремящейся всеми силами остановить продвижение российских передовых групп в районе Покровска, рассказал своим подписчикам военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Мучной».



   Помимо артиллерийских подразделений, состоящих из ствольной и реактивной артиллерии, российское командование подключило для повышения плотности атаки солдат, ещё и звенья оперативно-тактической авиации. Так, планирующие авиабомбы стали очень плотно ложиться вдоль асфальтового полотна шоссе Днепр-Покровск.


   И как заявил «Мучной», шанс обойти российский заградительный район есть, если в качестве пути выбрать обходные маршруты.

   По последним данным на вечер субботы, передовые группы российских штурмовиков находятся в 10 км от важнейшей для ВСУ дороги. Об этом пишет украинский сетевой ресурс «Страна.ua».

#сво #всу #бои #наступление #покровское направление #сводки с передовой #покровск #сражения
+
Написать комментарий (0)
Украинский военный паблик Deep State: Ситуация вокруг Великой Новоселки становится всё хуже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
7
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
3
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
28
Российские ударные беспилотники "Ланцет" теперь могут поражать цели на расстоянии до 80 км
+
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
1
Командиры "Вагнера" впервые после событий лета 2023 года дали интервью и объявили новый набор
2
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
7
Шансы на перехват ракеты «Циркон» у западного ПВО предельно малы из-за ее высокой скорости
+
Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
3
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
7
Новейшая атомная подводная лодка"Архангельск" поступит на вооружение ВМФ России летом 2025 года
1
Новый Apple iPhone SE может поменять правила игры на рынке бюджетных смартфонов
+
Первые 6 серий второго сезона The Last of Us зрители смогут увидеть уже к концу мая
1
Суперкомпьютер Frontier запустил крупнейшую симуляцию Вселенной для проверки модели космологии
+
Российские подразделения продвигаются в населённом пункте Шевченко на юге от Покровска
+
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
4
На фоне обещаний РФ ответить за удары Storm Shadow Британия планирует усиление защиты военных баз
4
Глава МИД Германии ошиблась в численности населения Европы во время спора с Лавровым
3
На АвтоВАЗе вновь приступили к сборке карбюраторных двигателей
+
Лавров объяснил, какой сигнал Россия отправила Западу запуском ракеты «Орешник» по Украине
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
17
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
63
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
23
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
27
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
80
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
64
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
10
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
2
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
29

Сейчас обсуждают

Waramagedon
05:39
Уже напали, совсем ослеп? Причём руками украинцев за бесплатно. Уже миллион украинцев у Бандеры в котле.
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Waramagedon
05:37
Военный билет покажи неотсталый передовик
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Waramagedon
05:37
С каких пор артиллерия стала примитивным оружием? В игры бедолага переиграл? Артиллерия это математически сложное оружие - как попасть за десятки километров не видя врага, строго по координатам, причё...
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Капитан Россия
05:31
Стремный
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9a с новым дизайном
Waramagedon
05:31
Убитое население восстанавливается не сразу, хоть обсыпь их оружием. Австрия никак не может стать площадкой, она ввела санкции в отношении РФ. Никаких переговоров не будет кроме капитуляции. Слушайте...
Австрия заявила о готовности стать площадкой для мирных переговоров по Украине
vl
05:28
Ну это как с отвалами: вчера отвалы, а завтра техногенные месторождения :)
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
Сергей Поветкин
05:27
Power over fiber
Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
Sergey
05:27
Странно на моей x870e hero нет такого
«Core Tuning Config For Gaming»: ASUS оптимизирует производительность материнских плат AM5
Дмитрий Ковалев
05:27
А где поцреоты? Готов наяривать на грядущую прямую линию своего господина?
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
Kaabar
04:54
Не уведомляющих, а утомляющих. Столько уже этих кукарекалок о конце света. А сами даже толком определиться не могут, где глобальное потепление, а где похолодание
Климатолог Кокорин: Сентябрь 2027 года может стать месяцем, когда Арктика останется совсем без льда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем