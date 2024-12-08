До окраин важнейшего в оперативном плане города осталось буквально несколько километров.

Не имея свободных резервов для исправления сложной оперативной обстановки в районе Покровска, украинский Генштаб получил закономерное ухудшение ситуации в важном по нескольким причинам населённому пункту. И теперь российские артиллеристы активно атакуют дорогу к Покровску. Об ухудшающихся диспозициях украинской армии, стремящейся всеми силами остановить продвижение российских передовых групп в районе Покровска, рассказал своим подписчикам военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Мучной».









Помимо артиллерийских подразделений, состоящих из ствольной и реактивной артиллерии, российское командование подключило для повышения плотности атаки солдат, ещё и звенья оперативно-тактической авиации. Так, планирующие авиабомбы стали очень плотно ложиться вдоль асфальтового полотна шоссе Днепр-Покровск.





И как заявил «Мучной», шанс обойти российский заградительный район есть, если в качестве пути выбрать обходные маршруты.

По последним данным на вечер субботы, передовые группы российских штурмовиков находятся в 10 км от важнейшей для ВСУ дороги. Об этом пишет украинский сетевой ресурс «Страна.ua».