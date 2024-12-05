Как же так получается – а как же границы 1991 года и колонизация Марса украинцами с дальнейшим прицелом на LV-426.

В украинской столице собираются озвучить готовность высшего политического руководства сесть за стол переговоров с РФ. Соответствующими сведениями располагают журналисты, имеющие осведомленных информаторов в Киеве.

Так в публикации указывается, что сами высокопоставленные киевские функционеры как раз и огласят в публичной плоскости собственную готовность договариваться с Москвой. Правда первые в качестве условия выдвигают желание получить «устойчивый мир».









Именно для этого, а не для получения очередной военной помощи от Вашингтона, уже в столичный американский город направился глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Там украинский политик попытался установить связь с командой Трампа.

Подчеркивается, что украинская делегация уже успела встретиться с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом и иными важными членами будущего американского правительства.

Тем временем та самая команда 78-летнего Трампа пока никак не высказалась по поводу итогов частных бесед с представителями Киева, особенно подчеркивает ИА Reuters.