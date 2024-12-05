Но в Вашингтоне умолчали о "кусочке" зрады: указанные 50 миллиардов долларов Киев будет получать траншами на протяжении примерно трех лет. Причем это не безвозмездная передача средств, а заем Киеву, который будет обеспечен прибылью, полученной от замороженных активов РФ.

Замороженные российские активы в размере 50 млрд долларов будут переданы украинскому государству в ближайшие недели. Об очень радостной перспективе ближайшего будущего Киева рассказал лично госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время брифинга высокопоставленный чиновник уходящей вашингтонской администрации Байдена рассказал, что это и есть тот самый план поддержки Украины, над которым в тесной кооперации работали США и Евросоюз в течение последнего времени.

Как пояснил Блинкен, из доходов российских активов в размере 50 млрд долларов будет сформирован финансовый пул, поддерживающий Украину. Получит Киев такую гигантскую сумму в течение ближайших недель, - подчеркнул чиновник.

Помимо широкой финансовой поддержки, Украина получит снаряды, патроны, ракеты, бронетехнику и комплексы ПВО. Именно многомесячная поддержка Украины – главная забота уходящего американского правительства, - уточнил госсекретарь.

А мы напомним и особо подчеркнем, что Украина нуждается не в деньгах, а в оружии, точнее очень гигантских объемах последнего. Условно, большие арсеналы вооружений есть на Западе только у республики Южная Корея и собственно, армии США. Ни первая ни вторая не будут раскупоривать свои военные кубышки сразу по нескольким веским причинам, тем более в ближайшей исторической перспективе, вектор внимания новой вашингтонской администрации сместится на Дальний Восток, к Китаю, что многократно подтверждал и сам Дональд Трамп.