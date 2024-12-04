Как показала российская спецоперация, выигрывает тот, кто далёк от предрассудков и готов двигаться вперёд, используя творческое мышление в рамках военной науки.

В РФ началась проверка мотоциклов специального назначения, где в качестве испытательного полигона стала использоваться приграничная зона, соприкасающаяся с пределами проведения спецоперации на Украине. Как считают специалисты отечественного концерна «Калашников», двухколёсные средства передвижения стали востребованы на передовой, что наглядно демонстрируют успехи последнего времени в зоне СВО, когда наступательная активность ВС РФ продолжает добиваться целей и освобождать один населённый пункт за другим.

Как проинформировала пресс-служба коммерческой организации, их новый проект электроцикла, соответствует высоким требованиям российских военных: высокая скорость, достойная маневренность, ощутимая легкость, и, в отличие от классических бензиновых образцов, заметная малошумность. Так же электрические мотоциклы компании обладают низкой температурной контрастностью в отличие от стандартных, использующих в качестве питания ископаемое топливо.









Как подчеркнул топ-менеджер «Калашникова» Алан Лушников, никто не думал сначала, что электрические средства передвижения наземного типа будут настолько востребованы на СВО в масштабах, характерных для сегодняшнего дня. Раньше электробайки занимали исключительно узкую нишу в гражданском направлении, - пояснил генеральный директор концерна.

Поэтому в «Калашникове» вовремя уловили современные веяния и создали образцы, как и продолжают создавать, адекватные современным вызовам на поле боя. Благо оснащение гибридной силовой установкой, позволяющей функционировать мотору посредством как использования энергии сгораемого топлива, так и на генерируемом встроенной АКБ электрическом токе.