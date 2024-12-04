Чем шире ассортимент ДПЛА, тем хуже ВСУ на поле боя, постоянно перебирающим новые частоты для блокирования каналов управления новейшими российскими БЛА.

Российские инженеры по малой беспилотной авиации создали fpv-коптер «Аква-4», главное назначение которого – сбор разведывательных данных во время штурмовой зачистки помещений и закрытых пространств. О новейшем отечественном ДПЛА сообщили сотрудники АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений» в беседе с журналистами ТАСС.

В ходе рассказа выяснилось, что «Аква-4» не совсем обычный дрон и с полным правом может быть отнесён к классу инновационных беспилотных аппаратов, предназначенных главным образом для разведывательных миссий и воздушных заданий по наблюдению.









Для увеличения боевой эффективности на беспилотник могут быть смонтированы различные датчики: от радиолокационных радаров и до тепловизоров вместе с высокочувствительными оптическими камерами.

Как объяснил управляющий Станислав Геворкян, новый дрон способен качественно улучшить тактическое планирование во время подготовки к штурмовым действиям, в том числе в усложнённой обстановке по зачистке зданий.

Один из главных плюсов «Аквы» – компактность массо-габаритных характеристик, из-за чего пронырливому дрону будет не так сложно маневрировать в тесном пространстве помещений и подземных укрытий. Сам беспилотник весит не более 0,4 килограмма, но может похвастаться отличной для такого веса дальностью и продолжительностью полёта – 25 километров и полчаса соответственно.