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Madarator
Маск предсказал скорое фактическое банкротство США
Спасибо большое финансовому станку по печатанию безграничных объемов наличного доллара.

   Известный американский бизнесмен и самый богатый долларовый миллиардер Илон Маск уверен, что современное правительство США уже одной ногой стоит на краю пропасти под названием банкротство и находится в одной секунде от головокружительного падения на дно такой огромной ямы с непредсказуемыми последствиями. Как заявил Маск, нет ни одной веской причины, способной стать настоящей железобетонной преградой на пути североамериканского государства к конечной своей остановке – фактическому банкротству.

   Именно так прокомментировал владелец Tesla, Starlink и Starship рост госдолга США.

   Отметим, что в конце ноября американский Минфин публично озвучил важную информацию, в которой указал, что государственный долг Штатов уже поднялся выше отметки в 36 трлн долларов, в очередной раз превысив прошлый исторический максимум.

   Дали свой собственный экспертный прогноз по уровню госдолга США и в МВФ, согласно прогнозам которого уже спустя пять лет первый станет эквивалентен 131,7% ВВП североамериканского государства. Но и это не предел: к 2032-му госдолг подымется до вершин в 140%. Внешнеэкономические аналитики фонда сделали предупреждение, что такие тенденции не несут ничего хорошего ни для национальной экономики США, ни для общемировой.  

Рост госдолга США: почему это важно?

   Государственный долг США — это сумма денег, которую американское правительство берет взаймы, чтобы покрыть свои расходы, если налогов не хватает. Кредиты берутся у разных источников: иностранных правительств, частных инвесторов, а также внутри страны.

   Когда госдолг растет слишком сильно, это может вызывать следующие проблемы:  

1. Больше денег уходит на выплаты процентов по долгам.  
Представьте, что вы берете кредит, а потом у вас появляется еще один, и еще. Чем больше вы занимаете, тем выше становится общая сумма процентов, которые вы должны платить. Если слишком много средств уходит на выплату долгов, у правительства остается меньше денег на школы, дороги, медицину и другие важные вещи.  

2. Доверие к экономике может упасть.  
Когда долг становится слишком большим, люди (включая иностранных инвесторов) могут начать беспокоиться о том, сможет ли США его вернуть. Это вызывает недоверие, из-за чего правительству придется занимать деньги под более высокие проценты, а это еще больше увеличит расходы.  

3. Риски для будущих поколений.  
С каждым годом долг нужно будет возвращать, а это ложится нагрузкой на следующих налогоплательщиков, особенно если долг продолжает расти быстрее, чем экономика страны.  

4. Инфляция и экономическая нестабильность.  
Если госдолг выйдет из-под контроля, правительство может начать "печать" больше денег, чтобы расплатиться. Это может привести к инфляции — то есть росту цен на товары и услуги, что затруднит жизнь обычным людям.  

5. Зависимость от других стран.  
Часть госдолга США принадлежит другим странам, например, Китаю или Японии. Если доля иностранных инвесторов велика, это создает определенную зависимость, так как государство вынуждено учитывать, как его действия повлияют на эти страны.  

   Почему это сейчас актуально?  
Рост госдолга США вызывает беспокойство, особенно если экономика растет медленно, а доля пенсионных или социальных расходов увеличивается. Чем дольше проблема не решается, тем сложнее и болезненнее это может быть для граждан в будущем.  

    Хотя госдолг сам по себе — это обычная практика для многих стран, его чрезмерный рост может стать проблемой, которая затронет каждого — от увеличения налогов до роста цен.

#экономика #илон маск #госдолг сша #госдолг
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