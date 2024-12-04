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Politico: Обрыв интернет-кабеля финской телекоммуникационной компании не является диверсией
Как и предполагали эксперты, кабель порвали не медведи, в крайнем случае зайцы, а обычная хозяйственная деятельность человека.

   Утренний переполох сразу в двух государствах Балтики – Финляндии и Швеции, благополучно завершился к вечеру. Как выяснили корреспонденты американского Politico, в повреждении интернет-кабеля, соединяющего две скандинавских страны, нет никакой загадки. Проблемы с интернет-кабелем возникли не из-за умышленного действия неизвестной диверсионной группы.

   Подземный провод, обслуживание которого осуществляла финская телекоммуникационная компания, был оборван в ходе обычной человеческой деятельности. Речь идёт о строительных работах. Так в ходе землекопных мероприятий стандартный строительный экскаватор задел навесным ковшом кабель. Причем неаккуратный экскаваторщик своими действиями создал технологический разрыв сразу в двух местах подземного кабеля.

   Подтвердила данные выше и местная полиция, где финские следователи в очень быстром режиме узнали, что никаких диверсантов на месте проблем со связью никогда и не было. Поэтому никакого расследования не потребуется.

 Точно такими же сведениями располагают и финские чиновники агентства транспорта и связи, заявившие в своевременном пресс-релизе, что связь пропала из-за неаккуратной хозяйственной дельности. Сам обрыв к вечеру 3 декабря устранён.

#инопресса #финляндия #швеция #повреждение интернет-кабеля
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