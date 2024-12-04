Запросы на самые передовые системы ПВО уже оперативно разосланы всем западным союзникам Киева.

Высшие украинские чиновники с высокой вероятностью планируют заполучить от западных спонсоров вооружений для ВСУ передовые системы противовоздушной обороны, рассчитывая, что только перспективные ЗРК THAAD и Arrow способны с некоторой долей вероятности сбить передовой боеприпас российской армии, двигающийся с гиперзвуковой скоростью. Речь идёт о ставшим известным на весь мир 21 ноября баллистическом «Орешнике». Об этом рассказали собственным читателям корреспонденты ИА France Press, ссылаясь на собственных информаторов.

Журналисты агентства после общения с анонимными украинскими источниками сообщили, что Киев по вполне очевидным причинам подготовил ещё одно общение к западным странам, где мог запросить комплексы ПРО, больше известные как THAAD и Arrow.

Якобы фрагменты "Орешника", собранные украинскими военными после ударов по "Южмашу" в ноябре

Вспомним, что именно 21 ноября Владимир Путин после удара «Орешником» по цехам «Южмаша» уведомил публично в экстренном выступлении, что атака по военному производству украинского государства была осуществлена в ответ на обстрелы дальнобойным управляемым вооружением западных стран по российской территории – наземным ракетным комплексом ATACMS американского производства и Storm Shadow – авиационными ракетами класса «воздух-земная поверхность». После стало известно от репортёров Financial Times, что обеспокоенные возможным повторением ударов по Украине украинские депутаты Верховной Рады отказались заседать в старом здании и перешли в подземный бункер, надеясь повысить личную безопасность.