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Madarator
Украина могла бы стать членом НАТО, но против этого выступают США и Германия
В Берлине и Вашингтоне на самом деле не понимают, зачем в их союзе страна с нерешёнными территориальными проблемами.

   Крупные члены НАТО, такие, как ФРГ и США, по-прежнему против присоединения украинского государства к североатлантическому альянсу: во всём виноваты вполне обоснованные опасения официальных Вашингтона и Берлина в повышении градуса эскалации с РФ. Плохим оптимизмом в отношении сегодняшней Украины и её гипотетического членства в военно-политическом блоке со столицей в Брюсселе, поделились журналисты The Wall Street Journal, имеющие собственные источники информации в Брюсселе и Украине.

   Так анонимные чиновники ЕС и Киева в беседе с корреспондентами рассказали, что украинский президент всеми способами пытается получить приглашения на членство в НАТО в виде официального документа.

   Но даже уже до Зеленского дошло, что если Украина и станет членом североатлантического альянса, то только после завершения вооружённого украино-российского противостояния.  

   Высказался по теме вступления украинского государства в НАТО и украинский МИД, подтвердивший, что Киев устраивает только полноценное вхождение в военно-политический блок и никакие тогда ему гарантии безопасности не нужны.

   А мы напомним, что одной из целей начала СВО было любыми способами помешать Украине стать участницей североатлантического альянса. Да и зачем Киеву НАТО, если в НАТО всеми силами открещивается от Украины на протяжении уже 16 лет ещё с 2008 года.

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Источник: wsj.com
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