В Берлине и Вашингтоне на самом деле не понимают, зачем в их союзе страна с нерешёнными территориальными проблемами.

Крупные члены НАТО, такие, как ФРГ и США, по-прежнему против присоединения украинского государства к североатлантическому альянсу: во всём виноваты вполне обоснованные опасения официальных Вашингтона и Берлина в повышении градуса эскалации с РФ. Плохим оптимизмом в отношении сегодняшней Украины и её гипотетического членства в военно-политическом блоке со столицей в Брюсселе, поделились журналисты The Wall Street Journal, имеющие собственные источники информации в Брюсселе и Украине.

Так анонимные чиновники ЕС и Киева в беседе с корреспондентами рассказали, что украинский президент всеми способами пытается получить приглашения на членство в НАТО в виде официального документа.

Но даже уже до Зеленского дошло, что если Украина и станет членом североатлантического альянса, то только после завершения вооружённого украино-российского противостояния.

Высказался по теме вступления украинского государства в НАТО и украинский МИД, подтвердивший, что Киев устраивает только полноценное вхождение в военно-политический блок и никакие тогда ему гарантии безопасности не нужны.

А мы напомним, что одной из целей начала СВО было любыми способами помешать Украине стать участницей североатлантического альянса. Да и зачем Киеву НАТО, если в НАТО всеми силами открещивается от Украины на протяжении уже 16 лет ещё с 2008 года.