Никто не хочет быть уволен или получить снижение зарплаты. А придётся.

Сотрудники немецкого автомобильного производства Volkswagen приступили к забастовке. Рабочим очень не понравилась идея снизить им оплату труда на 10%.

Первый день забастовки в понедельник был всего два часа, но управляющим концерна нужно быть готовыми и к более длительным срокам забастовки. Предполагается, что рабочие стачки по длительности могут достигнуть 24 часов или вообще закончиться простоями неограниченной длительности. Предполагается, что такие действия работников доведут экономические потери автоконцерна до ощутимых значений, хотя и без того, VW сейчас приходится довольно трудно.

Так корреспонденты Reuters встретились с представителем профсоюза IG Metall Торнстен Грёгер. Руководительница профсоюзной организации рассказала, что нельзя играть с огнём, прямо подразумевая под первым нарастающее недовольство сотрудников Volkswagen. О том, что сотрудники Volkswagen теперь могут бастовать, стало известно из того же источника, рассказавшего, что договор недопущении массовых забастовок истёк в минувшую субботу.

Вспомним, что под конец октября руководители Volkswagen рассказали, что они разрабатывают концепцию по сокращению производства. В следствие последней придётся закрыть как минимум три завода в ФРГ. Если так произойдёт, то без работы останутся десятки тысяч человек. Как минимум своих рабочих мест лишатся и 4,5 тысячи сотрудников Audi. Всего, в немецком подразделении Volkswagen работают на 10 заводах 120 тыс. сотрудников.