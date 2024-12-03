Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Сотрудники Volkswagen в Германии начали забастовку
Никто не хочет быть уволен или получить снижение зарплаты. А придётся.

   Сотрудники немецкого автомобильного производства Volkswagen приступили к забастовке. Рабочим очень не понравилась идея снизить им оплату труда на 10%.

   Первый день забастовки в понедельник был всего два часа, но управляющим концерна нужно быть готовыми и к более длительным срокам забастовки. Предполагается, что рабочие стачки по длительности могут достигнуть 24 часов или вообще закончиться простоями неограниченной длительности. Предполагается, что такие действия работников доведут экономические потери автоконцерна до ощутимых значений, хотя и без того, VW сейчас приходится довольно трудно.

   Так корреспонденты Reuters встретились с представителем профсоюза IG Metall Торнстен Грёгер. Руководительница профсоюзной организации рассказала, что нельзя играть с огнём, прямо подразумевая под первым нарастающее недовольство сотрудников Volkswagen. О том, что сотрудники Volkswagen теперь могут бастовать, стало известно из того же источника, рассказавшего, что договор недопущении массовых забастовок истёк в минувшую субботу.  

   Вспомним, что под конец октября руководители Volkswagen рассказали, что они разрабатывают концепцию по сокращению производства. В следствие последней придётся закрыть как минимум три завода в ФРГ. Если так произойдёт, то без работы останутся десятки тысяч человек. Как минимум своих рабочих мест лишатся и 4,5 тысячи сотрудников Audi. Всего, в немецком подразделении Volkswagen работают на 10 заводах 120 тыс. сотрудников.

#германия #volkswagen #забастовка #забастовки #забастовка работников volkswagen
+
Написать комментарий (0)
Немецкий генерал Куят: Германия не готова сразиться с Россией на поле боя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
9
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
6
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
9
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
1
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
11
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
7
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
2
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
2
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
Samsung подтверждает окончание поддержки DeX для ПК на Windows с обновлением One UI 7
+
Руководство ВСУ перебрасывает на Курское направление ещё больше резервных подразделений
2
«Панцирь-С1» усилен для борьбы с ракетами истребителей F-16
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
2
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
31
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
4
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
7
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
22
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
63
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
71
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
23

Сейчас обсуждают

maxhunter33
09:35
Ну вообще то 7000 намного лучше в лучах, чем 6000 линейка. Тут прирост есть
AMD Radeon RX 8800 XT на 45% опережает RX 7900 XTX в трассировке лучей
Golosrazuma
09:32
Вы там были? Вот там, где вас нет, и хорошо. Без вас, даже за большие деньги. Пустой разговор ни о чем, ваши ценности и ценности абсолютного мещанского большинства не совпадают, сколько бы его не пыта...
Грузия пригрозила западным послам последствиями за их участие в протестах в Тбилиси
Dzhereli
09:25
Я как работник склада теперь еще и виноват)),. Ясен хрен на завод на полставки 7/0 я работать не пойду.
В Минпромторге увидели в курьерах проблему для экономики России
KoSR
09:17
Честно говоря тут какого нибудь Фаргуса или Дядюшки Ричеса не хватает т.к. в игре особо озвучивать то нечего, а диалоги с неписями это «принеси, подай, иди ….., не мешай»
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
KoSR
09:15
Это какими тупыми надо быть чтобы аргументировать запрет на международный язык, по факту Ждалкер всё ещё недоделан, а то по вашей логике получается, что арабы, французы и т.д. тоже Украине жизнь портя...
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Nahoni
09:12
Фраза гл героя из Бездны- I still alive, когда он спускался вниз и набил текст на клавиатуре на руке,-стала с тех пор постоянеым разговорным трендом по жизни.
Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
Александр
09:07
Вообще то интел сами свой сайт для России заблочили.
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
lion77815
09:07
Соколовы смотрит на тебя как на овно
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
daimos
08:56
Типа реклама неубиваемости 4090? Налетайте, надо склады освобождать
Мастер спас видеокарту RTX 4090 после неудачного вольтмода
Джон Коннор
08:55
6500XT у друга, прекрасно справляется с КС2, ГТА5, WarThunder и стратегиями. Он ее брал за 14000р, а gtx1650 стоила 19000р. А теперь внимание, на шине 3.0 они работают одинаково, а на шине 4.0 амд быс...
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем