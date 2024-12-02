Финансирование, как это обычно бывает на Украине, надорвалось.

Новейшая бригада 150-й серии, названная в честь французской королевы «Анна Киевская», появилась на Украине, пройдя на польских и французских полигонах трёхмесячное обучение и боевое слаживание. Но радость украинского командования оказалась подпорченной, несмотря на весомое участие в обеспечении соединения иностранных правительств. О 155-й механизированной бригаде ВСУ рассказывает свежая публикация Forbes.

Американские репортёры узнали, что хотя бригада только что сформирована и её подготовкой занимались лучшие зарубежные инструктора, боеготовность 155-й подвергается сомнению.

Получив добро от официальных Киева и Парижа, созданная в минувшем мае, бригада вплоть до сентябрьских дней существовала лишь как «бумажная единица». А её личный состав отправился на свое непосредственное обучение лишь в начале осени.









Французское правительство оснастило новое украинское соединение новейшими САУ CAESAR, легкими рейдовыми броневиками AMX-10RC и крупнокалиберными минометами.

Польская армия передала бригаде со своих запасов германские ОБТ Leopard 2A4 в количестве 31 единиц. Что вкупе с французской помощью, сделали данное соединение одним из самых обеспеченных в военном плане из всех украинских армейских групп.

Но как оказалось, Киев по каким-то причинам не смог найти дополнительные средства для оснащения бригадных операторов дронов самими беспилотниками. А для защиты дорогостоящей и дефицитной бронетехники не нашлось денег для закупки мобильных РЭБ.

А ведь без пассивной защиты против БЛА и ударной беспилотной компоненты, новая бригада, прозванная «элитной» ещё до начала момента боёв, оказалась буквально обескровленной. Как с таким отношением собственного правительства украинская армия собирается побеждать опытные ВС РФ, никто из зарубежных корреспондентов не знает.