Кассетные снаряды не зря называют "ударным сенокосом".

Отечественные военкоры загрузили в мировую Сеть легко узнаваемый «боевой фейерверк», в котором угадывается боевое применение боеприпаса кассетного действия. И действительно, записанные в рамках объективного контроля кадры, предоставленные высотным разведывательным БПЛА российской армии, демонстрируют, как участок лесного массива с замаскированными украинскими позициями, обрабатывается планирующими бомбами серии РБК-500. Соответствующее видеоподтверждение предоставили сотрудники ANNA NEWS. Запись была снята на одном из участков ЛБС в Запорожской области.









А мы напомним, что использование кассетных боеприпасов на сегодняшний день является самым эффективным средством оппонирования живой силе и легкобронированной технике украинской армии: так как осколки и поражающие элементы разлетаются равномерно на очень большой площади при сравнении с обычными типами вооружений, в том числе и бомбами объемно-детонирующего типа. И если военнослужащий или легкобронированные образцы не были надёжно укрыты, то с наибольшей вероятностью повреждения могут оказаться фатальными.









А мы напомним, что условная Запорожская ЛБС на сегодняшний день пока что представляет собой один из самых, если так можно выразиться, «спокойных» участков. Но с самой высокой вероятностью движение здесь российских наступательных команд может начаться в любой момент. И ВСУ придётся действительно трудно не только на Кураховском и Покровском направлениях.