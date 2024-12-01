Главком ВСУ Сырский мог бы исправить ситуацию, да нечем это сделать.

Передовые группы российских штурмовиков без особых проблем продолжают двигаться вперёд, не встречая особенного сопротивления со стороны ВСУ, наступая на южном фланге покровской городской агломерации. Соответствующую публикацию разместили журналисты украинского здания «Страна.ua».

И прямо сейчас первые российские бойцы находятся в непосредственной близости от поселений, через которые проложено асфальтовое шоссе от Курахово, соединяющее Новоеленовку, Шевченко и Новотроицкое.









До населённого пункта Шевченково российским бойцам осталось преодолеть уже меньше 900 метров. Пессимистичным видением возможностей украинских военных сдержать продвижение ВС РФ, в одном из украинских пабликов поделился военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Алекс».

Офицер украинской армии без особой радости прокомментировал оперативную обстановку на передовой вокруг Покровска, заявив буквально следующее: «Темпы прорыва ВС России и количество личного состава здесь превосходят ВСУ на многие порядки».









Предполагается что таким маневром, в случае его успешного выполнения, оборона Покровска украинской армией, если иное не решит Генштаб ВСУ, будет осуществляться в полном оперативном окружении с соответствующими перспективами и к полному уничтожению. Всё из-за планов российских генералов обойти городскую агломерацию с западного фланга и заблокировать по итогу крупный н.п.

Самому же главкому ВСУ Сырскому не позавидуешь: потому что отечественные подразделения проявляют активность сразу на 20 направлениях, добиваясь особо отчётливо успехов на купянском, часовяровском и кураховском направлениях.Резервов для одновременной стабилизации сразу на нескольких направлениях у украинской армии видимо нет.