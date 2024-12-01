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Madarator
ВС РФ быстро движутся и могут окружить Покровск
А Зеленский и Сырский продолжают готовиться к контрнаступу 2025.

   О мрачных перспективах обороны Покровска посредством фортификационных сооружений и инженерных путей заграждения ВСУ>, передаёт украинский сетевой ресурс «Страна.ua».

   Так продолжается движение войск РФ к восточной оконечности города, до которой немногим 1000 метров. Фиксируется перемещение передовых российских отрядов и к асфальтовому шоссе Покровск-Курахово. До последнего расстояние составляет 3 километра.

    Успешно пройдено ВС России и поселение Жёлтое: теперь украинская оборона проходит по н.п. Новопустынка, не в силах сдержать проход российских визави вдоль местных ж\д путей.

Фланговый маневр российских ВС по обходу и отрезанию Покровска. Источник изображения: ТГ-канал "Deep State"

   Трудно очень украинской армии и в районе Курахово, контроль над которым со стороны ВСУ попадает в понятие "меньшая часть".

    Вместе с тем Покровск это не просто очередной город на карте, который возьмут российские ВС, а центр добычи украинского коксующегося угля. Без оного, национальная металлургия украинского государства станет убыточной и дотационной.

#покровское направление #сводки с передовой #покровск #ситация на передовой
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NV: Потеря Покровска для Украины это критический удар по экономике страны
Генерал Фрейдинг ожидает отступление украинской армии из Покровска в начале 2025 года
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