А Зеленский и Сырский продолжают готовиться к контрнаступу 2025.

О мрачных перспективах обороны Покровска посредством фортификационных сооружений и инженерных путей заграждения ВСУ>, передаёт украинский сетевой ресурс «Страна.ua».

Так продолжается движение войск РФ к восточной оконечности города, до которой немногим 1000 метров. Фиксируется перемещение передовых российских отрядов и к асфальтовому шоссе Покровск-Курахово. До последнего расстояние составляет 3 километра.

Успешно пройдено ВС России и поселение Жёлтое: теперь украинская оборона проходит по н.п. Новопустынка, не в силах сдержать проход российских визави вдоль местных ж\д путей.

Фланговый маневр российских ВС по обходу и отрезанию Покровска. Источник изображения: ТГ-канал "Deep State"

Трудно очень украинской армии и в районе Курахово, контроль над которым со стороны ВСУ попадает в понятие "меньшая часть".

Вместе с тем Покровск это не просто очередной город на карте, который возьмут российские ВС, а центр добычи украинского коксующегося угля. Без оного, национальная металлургия украинского государства станет убыточной и дотационной.