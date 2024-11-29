Тот самый момент когда не ты всё это начал, но тебе придётся всё это хлебать одной большой ложкой.

Европейские союзники Киева ожидают, что с 2025 года бремя поддержки Украины в военном плане целиком и полностью ляжет на их плечи. О том, что ЕС нужно быть готовым помогать украинскому государству без прежней опоры на США, пишут американские журналисты из Bloomberg.

Как объясняют в своей свежей публикации иностранные репортёры, возвращение Дональда Трампа в Вашингтон – это очень плохой знак не только для Киева, но и для Брюсселя. Всех их вместе ждёт наихудший сценарий.

В пояснении указывается, что европейским лидерам и их странам нужно теперь самостоятельно решать, как защитить и одновременно поддержать государство Зеленского.









Лучшим предвестником что всё изменится в более худшую сторону для Киева, является известие из-за океана, где человеком, занявшим должность специального посланника по Украине, стал экс-генерал Кит Келлог. А ведь именно Келлог всегда был тем человеком, который был против военной поддержки США Киева.

Так же 2025 год станет тем годом, когда Брюсселю нужно будет что-то придумать с дефицитом снарядов крупного калибра, необходимых в большом количестве украинской армии. В России наоборот с такими снарядами совершенно нет никаких проблем. Всё это в совокупности указывает, что будущий год будет довольно непростым как для Европейского Союза, так и для Украины и лично для Владимира Зеленского, решившего пойти ва-банк в противостоянии с Россией.