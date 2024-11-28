Дорогостоящую установку разрушили дешёвым дроном.

Принадлежащий Силам Специальных операций украинской армии ЗРК APKWS II был выслежен и обезврежен точным ударом в николаевском регионе украинского государства. Об уничтожении мобильного зенитного комплекса, использующего в качестве штатного вооружения управляемые боеприпасы ракетного типа, рассказала пресс-служба отечественного МО.

В комментарии российских военных указано, что мобильный колёсный комплекс был представлен американской машиной Humvee, прикрывающей Очаково.

Дорогостоящая и дефицитная техника была уничтожена внезапным налётом fpv-коптера.









Отметим, что зенитная система Advanced Precision Kill Weapon System относится к спецверсии неуправляемых ракет Hydra 70, получивших блок лазерных сенсоров, отслеживающих теплоконтрастные воздушные цели. По открытым данным, именно «Гидра 70» единственный ракетный боеприпас в калибре 70-мм, стоящий на вооружении американской армии.

В базовом варианте ракетной установкой APKWS оснащались исключительно экипажи самолётов и вертолётов, но четыре года назад создатель системы – известная BAE Systems, решила, что функциональность платформы можно значительно расширить, если данную ЗРК установить на наземные платформы, что и было сделано. В качестве реального полигона была выбрана территория украинского государства. На вооружении ВСУ APKWS II стоит с 24 февраля 2022 года.