Тот самый случай, когда западные журналисты действительно сказали правду.

Если новый президент США прекратит военную помощь Украине, то российская армия без особых сложностей дойдёт до таких важных в стратегическом смысле городов Днепр, Запорожье и Полтава. Соответствующий негативный сценарий для иностранных репортёров американского издания Politico озвучил бывший главный дипломат Украины – Дмитрий Кулеба.

Экс-высокопоставленный чиновник рассказал, что 78-летний новоизбранный президент может сделать так, что украинское государство натурально окажется перед «пустой тарелкой военной поддержки». И сделано так будет специально, чтобы заставить сегодняшний Киев более сговорчивым, если у Трампа не получится договориться с Москвой. Что по мнению Кулебы как раз с наибольшей вероятностью и произойдёт.









Как уточнил Кулеба, линия ЛБС на Донбассе даже сейчас еле-еле стоит, но в случае установки на паузу военной поддержки от США, передовые позиции украинской армии начнут громко падать. В следствие чего прямо у городских стен Полтавы, Запорожья и Днепра окажутся российские ВС. И это тот самый водораздел, за которой Украины может и не стать, - уверен бывший министр.

И как пояснил предыдущий глава украинского МИД, Зеленский ни за что не подпишет соглашение с Россией, если итогом такого документа будут зафиксированы территориальные потери Украины – отказ от Крыма, Донбасса, как и отказ Киева от намерения стать полноправным членом НАТО.

Подытожил Кулеба словами, что такой гипотетический мир может поставить крест на политической судьбе Зеленского.