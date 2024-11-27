По открытым данным у ВСУ осталась ещё одна единица дальнобойного ОТРК.

Специалисты разведки РФ, относящиеся к авиационным наблюдателям, смогли выследить вдали от передовой один из самых редких комплексов ВСУ – мобильную ракетную установку «Гром». По мнению независимых экспертов по сухопутному вооружению, украинский «Гром» относится к классу оперативно-тактических комплексов, чьим собратом по классу, со стороны российской армии, является ОТРК «Искандер-М».

И как информирует своих подписчиков редакция ТГ-канала «Изнанка», колёсный грунтовый комплекс был обнаружен в Одесской области рядом с населённым пунктом Новомихайловка, являющейся территорией, многократно замеченной как стартовая площадка для ракетных обстрелов Крыма. В этом уверены журналисты сетевого ресурса «Военкоры русской весны».

Фиксация ещё целой ПУ "Грома"

И что наиболее курьёзно, но совсем не смешно для ВСУ, поразил украинский ударный РК его собрат с российской стороны – тот самый «Искандер». Поражение попало на камеру дежурившего в одесском небе беспилотного наблюдателя, заснявшего первичную детонацию боекомплекта ракеты ВС РФ.

Очевидное задымление на месте прилёта БЧ "Искандера"



А обратившись к сетевой информации, мы узнаем, что украинские специалисты по ракетной технике и оружейные инженеры создавали ОТРК «Гром» ещё с 2013 года. Но по ряду причин приёмной украинской комиссией разработка была признана сырой и не соответствующей заявленной тактико-техническим требованиям, из-за чего не пошла в серийное производство. По итогу первичных изысканий было создано две ПУ и пять боеприпасов.





В ВСУ пока что никак не прокомментировали сегодняшний удар.