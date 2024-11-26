"Гуляют на воле" как минимум 100 тыс. солдат и офицеров ВСУ.

Несмотря на все усилия украинского Генштаба и постоянное раздражённое настроение Владимира Зеленского, как Верховного главнокомандующего украинской армии, стремительное продвижение вперёд российских ВС на Донбассе только набирает темпы. По итогу прорыв ВС РФ грозит обрушением всей украинской обороне. С не очень неприятным и потенциально реальным прогнозам к своим читателям обратились журналисты французского издания Le Point.

В беседе с информаторами из действующих украинских военных репортёры узнали, что ВСУ страдают от дезертирства, ставшего воистину массовым.

Самим же вооружённым силам остро не хватает простых солдат, готовых по первому приказу отправиться в самый ближний блиндаж от российских бойцов.









А вот украинское командование на это внимания не обращает, как и всё равно украинскому генералитету на массовую проблему дезертирства. Из-за чего начинают задумываться о своём месте в украинской армии пока ещё боеспособные военнослужащие ВСУ.

Как узнали французские корреспонденты, отходящие со своих позиций целые бригады и более мелкие подразделения ВСУ уже не получают статс обвиняемых и не наказываются. Из-за чего число так называемых отказников показывает свой стремительный рост.

Но есть и другие важные проблемы: В ВСУ ощущается острая нехватка вооружений, как и способность инженерных подразделений создать на определенных участках будущих сражений качественные линии украинской обороны. Хотя деньги на это выделялись и выделяются, отметили собеседники журналистов.

Подытоживая интервью, украинские военнослужащие отметили, единственная участь, которая грозит ВСУ и которой они будут следовать – это постоянное отступление.