Кажется лучина и свечи будут самым ходовым товаром на Западной Украине в ближайшую зиму.

Сегодняшней ночью дальнобойные барражирующие боеприпасы «Герань» прорвались сквозь плотный заслон украинских расчётов ПВО и массированным ударом подвергли атаке важный объект Западной Украины – областную подстанцию «Тернопольская», выдававшую напряжение около 330 киловольт. Согласно информации, налёт был организован в виде роевого удара, когда в одновременной атаке участвовало целое «воздушное отделение» отечественных ударных дронов.

Так 26 ноября на важную миссию отправилось 10 дронов, настигших имеющий большое значение распределительный узел украинской энергосистемы в населённом пункте Великая Березовица.

По российским данным, зенитные комплексы украинской армии смогли обезвредить огнём с земли четыре «Герани», но шесть БПЛА в ударном оснащении смогли прорваться сквозь плотный заградительный огонь и поразить индивидуальные цели.









Первым в списке уничтоженных оказался главный центр управления подстанцией, получивший по итогу массивные повреждения. Дальше возникло возгорание, дополнительно выведшее из строя блоки автоматического регулирования, из-за чего процесс распределения электроэнергии на территории ряда украинских западных областей перешёл в статус неконтролируемого.









Попытка украинского вертолёта догнать "Герань"





Остальные дроны РФ направились к большим автотрансформаторам, сделав так, что из соединений с нарушенной герметичностью начало плотным потоком литься трансформаторное масло, мгновенное вспыхнувшее и дополнительно поджегшее большую территорию.

Поврежденными оказались и открытые распределительные модули на 330 и 110 кВ. Линия в 330 кВ была полностью обесточена, 110 кВ продолжает работать, но с большими сбоями. Отправился на досрочную пенсию и габаритный комплекс релейной защиты и автоматики.









А мы расскажем, что подстанция «Тернопольская» является крупным энергетическим узлом критической важности, соединяющим магистральные и локальные сети в единое целое. Из-за нарушения нормальной работы которой электричество пропало практически во всей Тернопольщине, как и стала на несколько единиц меньше устойчивость всей украинской энергосистемы. В перипетии работы украинской энергосистемы разбирался ТГ-канал «Донбасский партизан».