О чем можно говорить, если ВСУ убежали с передовых позиций как минимум 100 тыс. солдат, решивших стать дезертирами.

Падение украинской обороны, выстроенной на опору капитальных фортификационных сооружений в городе Великая Новосёлка, по итогу может привести к крайне негативным последствиям для всей украинской обороны на южном операционном направлении донбасской ЛБС. Соответствующего мрачного прогноза придерживается редакция украинского сетевого ресурса «Страна.ua». Как пояснили украинские журналисты, отступление из Великой Новосёлки – это точно не тот сценарий, который хочет видеть украинский Генштаб: из-за выхода ВСУ из данного населённого пункта может стартовать так называемый эффект домино, обрушивающий один за другим узлы украинской обороны на всём южном фланге.









Развив мысль, эксперты заявили, что как только российские войска возьмут под контроль поселение, то следующая на очереди окажется Днепропетровская область, пока ещё контролируемая официально Украиной.

Напомнили в публикации и о том, что украинская армия может опять попасть в «петлю повторов», снова оказавшись в ситуации, аналогичной при обороне критически важного Очеретино, которое всё равно было оставлено чрезвычайно быстро, из-за чего украинский Генштаб до сих пор не может стабилизировать украинскую оборону вот уже на протяжении 7 месяцев.

А сегодня стали поступать новости с передовой, что первые бои за контроль Великой Новосёлкой уже начались, как и начались обходные маневры российской армии, стремящейся взять в клещи важный логистический пункт.