В житейской смекалке украинцам не откажешь.

Припять становится новым домом для тех украинцев, которые хотят избежать мобилизации и надеются на поддержку украинского государства в виде госпособий. Соответствующие удивительные известия принесли с Украины журналисты Mash.

По словам редакции, только СВО сделала так, что население брошенного города Припять с 10 тыс. человек увеличилось до 125. тыс.

Как уверены корреспонденты Mash, во всём виноваты сотрудники ТЦК, отлавливающие мужчин для службы в украинской армии и возможность добиться получения государственных пособий для таких переселенцев.

Именно по результату этих двух основных факторов украинцы стараются всеми возможными способами получить прописку в Припяти и близлежащих поселениях. Каждому, кто живёт в вышеобозначенном районе, положено примерно 10 тыс. гривен бюджетной поддержки.









Так ровно год назад здесь прописались бывшие жители Днепра, Одессы и Кривого Рога.

И уже по официальным словам замминистра социальной политики Украины Дарьи Марчак, в население ЧБЗ приросло на 135 тыс. человек. По мнению высокопоставленной чиновницы, большинство из таких приезжих прибыли в Чернобыльскую зону только для выплаты денег, положенных за жизнь на землях, загрязненных радиацией.

Хотя по украинскому законодательству такие выплаты возможно получить лишь за жизнь на загрязненных территориях в период с 1986 по 1993 годы.