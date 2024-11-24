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Madarator
Владимир Путин запретил пропаганду чайлдфри
Вредоносное движение весьма далеко от менталитета россиян.

   Солидные штрафы станут уделом тех, кто будет заниматься пропагандой отказа от деторождения. Соответствующее объявление сделал ряд отечественных государственных СМИ, опубликовав информацию о подписанных российским президентом Владимиром Путиным новых законов.



   По новому пакету документов, официально вступивших в юридическую силу, распространение в мировой Сети, масс-медиа, продукции кино и рекламе сведений, пропагандирующих отказ от деторождения, грозит целый пул санкций: от внесения в список запрещенной информации Роскомнадзора, до больших денежных штрафов. Минимальное денежное наказание за такую пропаганду составляет 100 тыс. рублей – если нарушитель обычный гражданин. Если же нарушитель юридическое лицо, то штрафы начинаются от 1 млн. рублей. Ещё жестче административные наказания для тех, чьи объекты запрещенной пропаганды – дети и подростки. Тогда уровень штрафа повышается в 2 раза: от 200 тыс. рублей для обычных граждан, и от 2 млн. рублей для юрлиц.

   Если нарушивший новый закон иностранец – то ему грозит выдворение.

#роскомнадзор #владимир путин #наказание в россии за чайлдфри #пропаганда чайлдфри #чайлдфри
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