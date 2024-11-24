Вредоносное движение весьма далеко от менталитета россиян.

Солидные штрафы станут уделом тех, кто будет заниматься пропагандой отказа от деторождения. Соответствующее объявление сделал ряд отечественных государственных СМИ, опубликовав информацию о подписанных российским президентом Владимиром Путиным новых законов.









По новому пакету документов, официально вступивших в юридическую силу, распространение в мировой Сети, масс-медиа, продукции кино и рекламе сведений, пропагандирующих отказ от деторождения, грозит целый пул санкций: от внесения в список запрещенной информации Роскомнадзора, до больших денежных штрафов. Минимальное денежное наказание за такую пропаганду составляет 100 тыс. рублей – если нарушитель обычный гражданин. Если же нарушитель юридическое лицо, то штрафы начинаются от 1 млн. рублей. Ещё жестче административные наказания для тех, чьи объекты запрещенной пропаганды – дети и подростки. Тогда уровень штрафа повышается в 2 раза: от 200 тыс. рублей для обычных граждан, и от 2 млн. рублей для юрлиц.

Если нарушивший новый закон иностранец – то ему грозит выдворение.