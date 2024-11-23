Будьте бдительны и не поддавайтесь на новейшие уловки мошенников.

Информационный эксперт в направлении сетевая безопасность – Алла Храпунова, поделилась данными о новом механизме обмана от киберпреступников, орудующих посредством программы обмена мгновенными сообщениями от Павла Дурова – известной как Telegram.

Как рассказала сетевой аналитик, юзерам мессенджера отправляются сообщения, где в качестве отправителя значится неизвестный контакт. Причем последний задаётся вопросом, присылая к файлу текст с таким содержанием: «Это ты на фотографии?». И сделано так, что предполагаемое фото и его содержание не было видно, а вместо обычного для графического файла разрешения типа .jpg или .png, стоит разрешение APK, характерное для исполняемых файлов смартфона.









И если невнимательный собеседник мошенника подстегиваемый любопытством, загрузит файл к себе в память телефона, то произойдет инсталляция вредоносной программы. После чего мошенникам по ту сторону экрана будет совершенно не трудно получить доступ к чувствительной информации, в том числе сведениям, необходимым для авторизации сервисов онлайн-банкинга.

Как пояснила эксперт, фотографии и иные графические файлы никогда не распространяются в формате типичном для телефонных программ – файлов с расширением APK.

Так же можно посоветовать зайти в настройки Телеграм и установить приём сообщений только от известных контактов, что значительно снизит шанс получить сообщение с вредоносным вложением. Но и здесь есть шанс, что одного из ваших контактов может взломать киберпреступник и под видом вашего знакомого уже попытаться ввести вас в заблуждение.