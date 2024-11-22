Скоростной "Кедр" перед ударом разогнался до скорости в 14 тыс. км\ч.

Вчерашний ракетный удар гиперзвуковым боеприпасом, достигшим толстостенных перекрытий производственных сооружений днепропетровского «Южмаша», является никаким не БРСД «Орешник», а представляет собой ещё более быстрый «Кедр». Такой оригинальной точки зрения придерживается главное управление разведки украинской армии. Об этом пишет украинский ресурс «Страна.ua».

Как заявили военные спецслужбисты Украины, эта отечественная ракета смогла долететь до прикрываемого самыми современными западными системами ПВО спустя 15 минут после своего запуска.

ГУРовцы утверждают, что в баллистической ракете содержалось шесть управляемых самоприцеливающихся БЧ, в каждой из которых, в свою очередь, содержалось шесть суббоеприпасов, каждый из которых имел блок с записанным индивидуальным полётным заданием. Соответствующие кадры во множестве ипостасей и ракурсов были засняты местными очевидцами.

ГУР так же указал, что скорость главной ударной части под конец полёта достигала невероятных 11 Махов.

Шесть управляемых блоков "Орешника" скользят в слоях раскалённой плазмы. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Тем временем, во вчерашнем экстренном заявлении Владимир Путин рассказал, что объект украинского ВПК был атакован БРСД «Орешник», созданным в ответ на выход официального Вашингтона из ДРСМД – договора, запрещающего иметь США и СССР (России), ракеты малой и средней дальности. По словам российского президента, гиперзвуковой баллистический «Орешник» невозможно сбить текущим поколением западных зенитных ракет-перехватчиков: не помогут сделать это ни ЗРК «Patriot», ни IRIS-T, ни NASAMS. И сказанному действительно можно верить, так как во время множественных ударов по цехам «Южмаша» вчера ни каких пусков зенитных управляемых боеприпасов в сторону планирующих ударных блоков зафиксировано не было.