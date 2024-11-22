Благодаря двум АЛ-31Ф маневренности бомбардировщика могут позавидовать и американские истребители F-22 Raptor и F-35.

В Сеть загрузили видео воздушных маневров многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО российских ВКС, сумевшего во время авиационного боя успешно уклониться от трёх зенитных ракет-перехватчиков, выпущенных из ЗРК «Patriot».

И как написала телеграм-редакция канала «Aviahub», прямо сейчас у украинских зенитчиков наблюдается острейший дефицит управляемых боеприпасов, потому что в «лучшие времена» наземные расчёты ВСУ выпускали по любой воздушной цели типа истребитель или бомбардировщик до 4-х ракет.

И как указывается в публикации, случай, попавший в объектив камеры, был задокументирован в минувшем мае, когда модернизированный Су-34 выполнил бомбометание планирующими управляемыми боеприпасами и направлялся в место старта. И в этот самый момент самолёт атаковали сразу три высокоскоростных ракеты «Patriot», о чём пилоту сообщил посредством радиопереговоров руководитель полётной миссии.

Как только лётчик понял, что попал в прицел головок самонаведения американских зенитных снарядов, он сразу же снизился в высокоскоростной манере, достигая лётных перегрузок в предельные 8G. По итогу архисложного воздушного боя отечественный ас вышел победителем.

А мы напомним, что именно бомбы-планеры являются одним из самых опасных вооружений ВС РФ на поле боя, где украинские солдаты абсолютно никак не способны справиться такой воздушной угрозой, лишь атакуя российские бомбардировщики, пытаются снизить шансы на удары по собственным позициям.