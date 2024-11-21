Любой из переданных вариантов представляет большую угрозу для ВС РФ.

Из-за проблем с финансированием, статус списанных получат пять боевых кораблей, несколько десятков вертолётов и существенное количество БПЛА. Об этом заявил глава британского оборонного ведомства Джон Хили.

Высокопоставленный военный рассказал, что такое действие поможет британской казне за пять лет сохранить 500 млн. фунтов стерлингов. Об этом пишет ТГ-канал «Русское оружие».

Как указал военный эксперт Евгений Даманцев, есть высокий шанс, что это окажутся экземпляры Westerland WS-61 «Sea King», которые будут переданы ВСУ. Данный тип винтокрылой машины относятся к многоцелевым вертолётам: то есть способными выполнять, помимо транспортных или поисковых функций, еще и боевые задачи.

Такие возможности становятся доступными после совершения модернизационных мероприятий. После чего «Морские короли» являются уже носителями многофункциональных ракет «Brimstone 2».

Но только лишь боевыми версиями помощь Киеву от Лондона не ограничится. ВСУ в праве рассчитывать и на отправку модификаций Sea King AEW Mk.7 со стороны британского МО, представляющих собой мобильный образец ДРЛОиУ на вертолётном шасси.

При помощи РЛС широкого профиля такие машины способны находить и идентифицировать воздушные цели с ЭПР 0,1 кв. м на расстоянии до 70 километров. Что подразумевает собой и обнаружение стратегических крылатых ракет отечественных ВКС – Х-101 и «Калибров». Радиус обнаружения последних составляет до 50 километров для бортовых локаторов «Searchwater 2000AEW».

После предполагаемого обнаружения таких целей целеуказание отправляется наземным установкам ПВО NASAMS или IRIS-T. Что кратно увеличит боевую эффективность последних ввиду полного отсутствия негативного влияния высотной городской застройки из-за действий вертолётов над зданиями.

Именно поэтому, как резюмировал Даманцев, такие вертолеты первоочередная цель для МиГ-31БМ и Су-35С, способные выбить Sea King при помощи дальнобойных управляемых боеприпасов линейки Р-37М.