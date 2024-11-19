Некоторые украинские эксперты отводят обороне ВСУ в городе лишь несколько дней.

Первые группы российских штурмовиков в Часовом Яре были замечены рядом с местным стадионом «Авангард». О продвижении отечественных передовых подразделений в центральной части донбасского города рассказал военный аналитик и штатный корреспондент Bild Юлиан Репке.

OSINT-специалист отметил, что ранее передовые дозоры российских сил ещё никогда не появлялись в центральной части Часового Яра. И что хуже всего для украинского Генштаба, встретить огнём российских военных из украинских ВС никто не удосужился. По странной для немецкого эксперта причине, солдат и офицеров ВСУ рядом со спортивным сооружением «Авангард» не обнаружилось.









Вместе с тем из-за высокого артиллерийского накала центральные части города превратились в скопление руин, среди которых трудно отыскать надёжное укрытие.





Кадры артиллерийского обстрела украинских позиций в Часовом Яру





В целом для украинской армии отмечается стремительная тенденция к ухудшению оперативной обстановки здесь. В том числе из-за проседания украинских позиций на фланговых участках за чертой городских окраин. И по мнению украинского эксперта по боевым действиям Мирошникова, для ВСУ совсем не будет удивительным, если Часов Яр придётся оставить в самом ближайшем времени.









Исправить ситуацию главком ВСУ Александр Сырский не может: так как способные усилить украинскую оборону подразделения, состоящие из опытных солдат и офицеров, находятся в основном лишь в российском курском приграничье. И сделано это по той простой причине, что Владимир Зеленский хочет получить более высокую переговорную позицию во время предполагаемых мирных переговоров с Москвой во время будущего президентского срока Дональда Трампа.