От здания с ВСУ остались лишь фрагменты.

В Сети появился первый задокументированный прилёт авиационного боеприпаса ОФЗАБ-1500 весом полторы тонны по укрепленным позициям украинской армии на купянском операционном направлении.

На видео прилетевший боеприпас с распростёртыми крыльями модуля УМПК не видно: в момент удара объект, удерживаемый ВСУ, лишь озарила плотная вспышка ярко-оранжевого светового импульса, после которого в небо взметнулось гигантское грибовидное облако, поднявшее в небо, хорошо различимые остатки сооружения.

Предполагается, по мнению авторов публикации, что российские оружейные конструкторы смогли придумать ещё одну разновидность планирующего контейнера, специально предназначенного под редкий осколочно-фугасный зажигательный авиабоеприпас. И действительно, ОФЗАБ-1500 слишком специфичная и редкая «птица» даже при сравнении с ОДАБ-1500, ФАБ-500Т и ФАБ-3000.

Военная цель с украинскими позициями до момента детонации полуторки.



Огненная вспышка зажигательного состава ОФЗАБ





Грибовидное облако после взрыва на месте дислокации украинских военных

Как высказался автор блога FighterBomber, бомбы из серии ОФЗАБ – полутонные и полуторатонные, есть идеальный сплав эффективности и универсальности. Фугасное, зажигательное и осколочные действия, практически любую цель оставят «неравнодушной».





А мы напомним, что появление модулей планирования и коррекции, по мнению украинского Генштаба, породило самую опасную угрозу и военное новаторство российской армии, способное сломить любое сопротивление ВСУ даже в самых укрепленных и забетонированных на много этажей фортификационных позициях. О том что это не просто фантазии, можно судить по скорости падения, некогда неприступного города-крепости Угледара.

Носитель бомб-планеров – Су-34

Интересно, что большинство планирующих боеприпасов российской армии сходят с усиленной подвески многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО, специально обновлённого из базовой версии СУ-34.