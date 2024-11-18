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Madarator
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
Всего будет передано 4000 единиц передовых зарубежных БЛА.

   Бундесвер уже со следующего месяца займется отправкой ударных барражирующих боеприпасов под названием Helsing, абсолютно устойчивыми к воздействию так называемых «мусорных помех». Информацию о том, что на вооружении украинской армии поступят передовые ударные БЛА производства одной из немецких коммерческих организаций, в своей свежей публикации подтвердили репортёры Bild.

   Так германские корреспонденты выяснили, что всего Киев вправе рассчитывать на появление в рядах собственных вооруженных сил как минимум 4000 единиц боевых дронов, оснащенных передовым искусственным интеллектом. Причем полный комплект ударных беспилотников будет передан не сразу (вероятно учитывая печальный опыт датских военных, проинформировавших в торжественном ключе ВСУ об отправке нескольких катеров, которые спустя несколько дней накрыли российские ракеты), а разбитым на несколько месячных поставок циклом. Так заявляется о передаче ударных БЛА по несколько сотен штук за один календарный месяц.



   Немецкие журналисты отметили, что передаваемый «Хельсинг» на голову превосходит типичные разработки украинских создателей дронов, заявляя, что отправляемые образцы способны пролететь в 4 раза больше, чем дроны ВСУ. Так же новые беспилотники имеют на борту достаточное количество боевого заряда, чтобы за раз уничтожить целый российский танк или разрушить укрепленный блиндаж.

   Как открыл секрет специалист по дронам, немецкая новинка сама способна определять свое местоположение на местности, тем самым кратно облегчая боевую работу своего наземного оператора.

   В публикации подтверждается и информация, что данный тип БЛА способен самостоятельно наводиться на цель, если соединение с управляющим воздушной техникой человеком разорвано или плохо работает из-за воздействий РЭБ ВС России.

   Тем временем по «Хельсингам» высказался и министр обороны Германии Борис Писториус, объявивший, что данные ударные дроны будут прежде всего использоваться против командных пунктов и важных складов армии РФ.

#искусственный интеллект #дрон-камикадзе #ударный дрон #борис писториус #дроны с ии #боевой ии #искусственное зрение #бпла helsing #ударные бпла
Источник: bild.de
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