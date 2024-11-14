Недобросовестные продавцы подсчитывают барыши: в этом году удалось продать товары подороже с несуществующей скидкой и продать таких товаров больше, чем в 2023 году.

Не менее половины дисконта на распродажах, не исключая «11.11» – на самом деле являются фейковыми на 100%. Соответствующего мнения о «скидках» придерживаются рыночные аналитики, беседу с которыми провели корреспонденты «Известий».

По словам экспертов, большинство компаний, предоставивших «скидки», осознанно с прямым умыслом ставили на свои товары перед самым началом распродаж завышенные цены. А как только период «распродаж» стартовал, все цены автоматически понижались до среднего уровня по рынку.

Подобный способ в качестве своего основного «скидочного» выбрали как продавцы на Wildberries, так и на Ozon. Представители Avito заявили, что мнимые скидки лишь привели к тому, что 4 млн. товаров из 9 млн. не появились в продаже, объявления с ними так и не были допущены к опубликованию.

Пресс-служба WB рассказала, что в 2024 году уровень фейковых скидок вырос при сравнении с периодом за 2023 год.

Для борьбы с недобросовестными продавцами представители маркетплейсов и торговых площадок-онлайн используют и достижения высоких технологий, позволяя нейросетям решать, что есть реальная скидка, а что есть обычная ценовая махинация.

Вместе с тем эксперты отмечают, что недобросовестные продавцы добились своих целей, получив от покупателя рост медианной цены покупок, так и повысив количество покупаемого товара.

Но что куда ещё хуже, в сезон скидок проявляют повышенную активность и самые настоящие «черные мошенники», которые вместо «подешевевшего» товара продают буквально воздух за реальные деньги, создавая фишинговые страницы и сайты, ворующие учётные записи пользователей и банковские данные, представляя скидки от 40% и более на самые востребованные товары из мира бытовой техники и электроники. Таких сайтов в 2024 году появилось на 5% больше, чем за рассматриваемый период прошлого года.