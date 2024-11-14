Даже оснащение динамической защитой не спасет тяжелую БМП от противодействия боеприпаса с защищенным каналом связи и способностью высокого маневра.

Противодронный и противокумулятивный решетчатый экран не смог защитить боевую машину пехоты американского производства во время преследования сверхсовременным российским беспилотником-камикадзе, управляемым при помощи защищенного цифрового сигнала, передаваемого посредством волоконно-оптического шнура.

На авторском канале военного блогера Кирилла Федорова появилось видео, где fpv-коптер ВС РФ уничтожил американскую бронемашину на гусеничном ходу M2А2 ODS-SA Bradley.









Так украинская техника в целях повышения шанса уехать от преследовавшего её дрона набрала высокую скорость, будучи дополнительно защищенная специальной решеткой.

Но оператор российского fpv-коптера оказался не лыком шит и не собирался поражать дефицитную для ВСУ технику в защищенный участок бронекорпуса. А провел атаку в слабозащищенную зону – моторно-трансмиссионный отсек. Именно один единственный удар в этот уязвимый сектор способен обездвижить гусеничную машину без повторной попытки атаки дополнительным дроном.









Дальше в дело вступают более дешевые и массовые БЛА со сбросами или классические fpv-дроны, окончательно уничтожающие остановившиеся образцы техники НАТО.