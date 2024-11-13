Любая помощь для Киева – это прямой путь всей поддержки прямо в топку печи без каких-либо положительных последствий.

Лидеры западных стран и их ближайшее окружение, наблюдая за текущим положением дел украинской армии на передовых позициях в зоне российской СВО, видят лишь факты откатывания ВСУ всё дальше и дальше на запад. А возможность поддержать финансово и в военном аспектах текущее руководство Украины сталкивается с целым ворохом причин политического и экономического аспектов, подразумевающее крайне неприятные новости для официального Киева – западные государства уже не так сильно верят даже в гипотетическую обеду украинской армии над российской на поле боя и всё больше укрепляются в мысли в замораживании поддержки Украины: тем более аналогично, но более раньше может поступить американское правительство. О скепсисе ряда неназванных западных государств, не желающих поддерживать Украину, рассказал военный блогер из Великобритании – Александр Меркурис.









Эксперт заявил, что желания польских чиновников с опорой на официальный Лондон и Прибалтику обеспечить должный уровень поддержки Украины, со стороны выглядит довольно утопично. Даже если вся Европа сконцентрируется на помощи Киеву, то и она не сможет самостоятельно в нужных объемах оказать помощь Киеву.

В Белом доме об этом прекрасно осведомлены и отдают себе отчёт, что без западной помощи Украина вряд ли продержится больше чем несколько месяцев. Поэтому аналитики Пентагона не видят другого исхода, как точное поражение ВСУ.

Как резюмировал Меркурис, больше вооружений и снарядов для украинской армии, это больше вооружений и снарядов выкинутых на свалку, поэтому от такой идеи, как спонсирование текущих ВСУ, нужно как можно быстрей отказаться.