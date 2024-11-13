Мнение молодого пенсионера и бывшего премьера Британии большего всего волнует весь мир.

Официальный Лондон может запустить процедуру отправки собственных вооруженных сил на территорию украинского государства, если Дональд Трамп, как 47-й президент США, примет решение об существенном урезании финансовой поддержки официального Киева. О таких словах отставного высокопоставленного чиновника британского правительства информирует своих зрителей канал GB News, чьи корреспонденты пообщались с Борисом Джонсоном.

Бывший британский премьер рассказал, что помощь Украине – это один из самых лучших вариантов инвестиций. Если Европа не будет помогать Украине, то перед большинством стран ЕС замаячит куда большая проблема, чем спонсирование украинского государства.

С тем, что Украина не должна быть членом НАТО прямо сейчас и несколько позже, категорически согласны такие страны-члены североатлантического альянса, как США, Германия, Испания, Венгрия, Словакия.

Джонсон озвучил свои сегодняшние слова в адрес Киева по той простой причине, что до него донесли мысль свежей публикации The Wall Street Journal, в которой источник из окружения 78-летнего Трампа сообщил о решимости последнего заморозить украино-российский конфликт по действующей линии ЛБС, после чего появится демилитаризованная зона и будет озвучен полный отказ Украины от намерения стать членом НАТО в ближайшие 20 лет.