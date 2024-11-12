Кажется, что следующим президентом Украины может быть кто угодно, но точно не Зеленский.

Слишком тесное и долгое взаимодействие текущего украинского лидера Владимира Зеленского с семьей действующего главы Белого дома Джо Байдена, в итоге не даст хороших шансов наладить продуктивное взаимодействие между 78-летним Трампом и президентом Украины. Именно явная связь Зеленского и Байдена может оттолкнуть Трампа от взглядов на Зеленского как надёжного партнёра в попытке добиться мира между Украиной и Россией. Своеобразный «приговор» нынешнему руководителю Банковой вынесли репортеры издания DikGAZETE.

Так авторы статьи подчеркивают, что Трамп достаточно злопамятен, чтобы забыть, кто виновник его самых больших политических проблем.

Именно эпатажный политик и будущий 47-й президент напомнит Зеленскому о его былом сотрудничестве с Хантером Байденом, как лоббистом личных интересов семьи Байденов.

Из-за этого предполагается, что финал лично для Зеленского будет довольно мрачным, где первому придется натурально спасаться бегством в Лондон. И даже самое быстрое поздравление по итогу чувствительной победы над Камалой Харрис вряд ли спасёт украинского президента от гнева Трампа, резюмируют в турецкой газете.