Единственная дорога из города находится под перекрестным огнём российских сил и атакуется в постоянном режиме тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

Крупный населённый пункт Курахово попал в полуохват и с трёх сторон находится под давлением наступающей российской армии. А до центра городской агломерации передовым отрядам российских штурмовиков осталось пройти каких-то 3000 метров. Не очень приятной оперативной обстановкой украинского гарнизона, практически запертого в Курахово, поделились репортёры The Independent.

Иностранные журналисты описали картину украинских позиций, размещенных в н.п., подвергающихся в круглосуточном режиме тяжелым ударам расчётов ствольной артиллерии и систем залпового огня, где в аналогичном ключе поступают и звенья оперативно-тактической авиации россиян, сбрасывающие планирующие бомбы от полтонны для трёх тонн на головы украинских военных. Постоянно над городом курсируют разведывательные дроны и беспилотники-камикадзе, не позволяя передвигаться свободно бронетехнике ВСУ и пехотным группам украинцев.









И как сообщают бойцы 33-й бригады украинской армии, задействованные в качестве артиллеристов, им приходится использовать «неприкосновенные» запасы снарядов, отстреливая по 50 снарядов в 24 часа, понимая что со стороны российских коллег идёт подготовка к решающему штурму.

И как заявил руководитель украинской полиции Курахово Артем Шусь, перспектива удержания города туманна, тем более украинский гарнизон сражается уже практически в полном окружении. Причем единственная дорога, ведущая в населённый пункт, находится под перекрестным огнём российских артиллерийских подразделений и расчётов дронов, выбивающих украинскую технику, собирающуюся на выезд или на въезд в город.

А вчера пришла новость, что ВС РФ достигли противотанкового рва, отрытого ВСУ ещё в 2015 году при проведении фортификационных работ вокруг Курахово.