Этой зимой от таких новостей Киев Зеленского точно "не замерзнет".

РФ сконцентрировала на курском направлении армейскую группу в 50 тыс. солдат и офицеров, куда входят военные КНДР. Соответствующие данные указываются в свежей публикации американской The Washington Post, ссылающейся на источники в США и Украине.

По мнению иностранных военных аналитиков, 50-тысячная группировка будет задействована в скором масштабном наступлении, главная цель которой – прогнать ВСУ с территории Курской области. Причем, что хуже для украинского Генштаба, формирование данной ударной группы не повлекло привлечение войск, задействованных на других операционных направлениях. Следовательно, для ВСУ ситуация не улучшится ни на одном из направлений в зоне СВО.

По данным украинских источников, наступление сводных отрядов ВС РФ и КНДР в курском приграничье начнется в самый ближайший временной период.

По данным разведки США, в Курской области находится 10 тыс. солдат и офицеров КНДР, одетых в форму ВС России. Но сражаться северокорейцы будут исключительно в собственных подразделениях, не пересекаясь с армией РФ. Данные войска КНДР умеют проводить артиллерийский налёт и участвовать в пехотных атаках и штурме полевых укреплений. И если это действительно так, украинским военным нужно быть готовыми к лобовым атакам бойцов КНДР.

Успехи ВС России на курском операционном направлении, где в минувшую субботу были освобождены населённые пункты Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина, Погребки, Марьевка. Источник изображения: ТГ-канал "DIVGEN 🚩 Карта СВО"

И как считают заокеанские корреспонденты, молодые солдаты КНДР моложе своих российских товарищей и находятся в лучшей физической форме, чем среднестатистический контрактник РФ, что обязательно в негативном ключе почувствуют украинские ВС, находящиеся в курском приграничье.