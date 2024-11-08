Сырскому не позавидуешь: необходимо быстро думать и правильно сделать выбор, какое именно направление нуждается в усилении поддержки, ведь украинским ВС трудно сразу на трёх операционных участках.

Российские передовые подразделения за последние 24 часа преодолели ожесточенное украинское сопротивление на купянском операционном направлении смогли достичь успеха сразу в 23 боестолкновениях за местные опорные пункты принадлежности ВСУ. Об успешных боях отечественных штурмовиков близ Купянска рассказали военные корреспонденты телеграм-издания «Shot».









Так исполняя распоряжение украинского Генштаба, подразделения ВСУ в районе поселений Петропавловка и Голубовка осуществили контрнаступательные действия, которые к концу дня закончились ничем, как и выдохся атакующий потенциал украинской стороны. Вслед за этим украинскую пехоту атаковали многофункциональные бомбардировщики Су-34НВО, выполнившие бомбометание планирующих боеприпасов ФАБ-500 с УМПК с расстояния для обеспечения собственной безопасности. Весомый вклад в победу над отрядами ВСУ внесла и полевая артиллерия, заставив буквально спрятать головы украинских солдат и офицеров на местах, из-за чего противостоящие армии РФ оппоненты, как с двух сторон попали в оперативный охват с узкой горловиной. По итогу длительного боя украинским ВС пришлось ретироваться из собственных опорников поближе к Купянску, отечественные штурмовики продвинулись к городу максимально близко, где до ближайших окраин крупного населённого пункта осталось пройти всего 1500 метров.









Тем временем в кулуарах европейской бюрократии обсуждается вероятное прекращение киевской власти, из-за чего ноша военной и финансовой помощи может лечь исключительно на флагманов ЕС, которые и без того находятся в затруднительном экономическом и оборонительном положении.