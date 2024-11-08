Марш – дело хорошее, и показать что демократия как бы есть, и показать, что все эти народные марши ничего в большой политике не решают, при условии, если в вашей стране нет посольства США.

Продемократические активисты готовы устроить народный марш в сторону американской столицы перед инаугурационным днём Дональда Трампа. О предстоящем политическом шествии информирует свежая публикация Washington Post.

В материале рассказывается, что марш проведут известные общественные организации, главная миссия которых нести гражданские права, поддерживать расовую справедливость и защищать репродуктивное здоровье американских жителей.

Амбассадоры акции уведомили, что их главная цель – показать новоизбранному президенту, что они не согласны с Трампом, как с политиком, так и с методами новоизбранного американского президента. Предполагается что общее количество демонстрантов составит 50 тыс. граждан.

К настоящему часу стало известно и название политического шествия, получившего звонкое наименование как «Народный марш на Вашингтон».









Само событие произойдет за 48 часов до 20 января, когда и состоится инаугурация 78-летнего политика на должность 47-го президента США.

Помимо несогласия с политикой в области абортов и противления итогам выборов, демонстранты подымут вопросы демократии, мигрантов и ближневосточного кризиса, где конфликтуют Израиль и Палестина.

Дональд Трамп в ходе закончившихся выборов набрал примерно 300 голосов коллегии выборщиков при минимальных для победы 270 и с вероятностью в 100%, станет следующим национальным лидером Штатов. Камала Харрис и Джо Байден уже поздравили победившего мужчину.